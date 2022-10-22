«Манчестер Сити» — «Брайтон»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 13-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 3:1.

Хозяева открыли счет на 21-й минуте. От своих ворот Эдерсон выполнил передачу к воротам. Эрлинг Холанн продавил двух защитников в борьбе, после чего переправил сферу в сетку рамки противника.

На 43-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Силва получил удар по ногам в чужой штрафной. Эрлинг Холанн выстрелил мощнейшим ударом в правый угол. Голкипер не успел даже толком среагировать.

На 53-й минуте обрезались на своей половине поля хозяева, передача с левого края к линии штрафной. Троссар пробил в ближний угол, а Эдерсон по касательно парировал сферу в ворота.

На 75-й минуте Силва с левого края сделал классную передачу в центр на Де Брёйне. Кевин в касание с 20-ти метров нанес неотразимый выстрел в левую «девятку».

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион 2:1 Голы: 1:0 Эрлинг Холанд (22'), 2:0 Эрлинг Холанд (пенальти) (43'), 2:1 Леандро Троссард (53'), 3:1 Кевин Де Брёйне (75') Манчестер Сити: Эдерсон, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Рияд Марез (Филип Фоден, 62'), Эрлинг Холанд (Julian Alvarez, 80'), Джек Грилиш (Коул Палмер, 77') Брайтон энд Хоув Альбион: Дэнни Уэлбек (Deniz Undav, 79'), Адам Лаллана (Тарик Лампти, 46'), Alexis MacAllister, Леандро Троссард, Moisés Caicedo, Паскаль Гросс, Соломон Марч, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Йоэл Велтман (Первис Эступинан, 66'), Роберт Санчес Предупреждения: Moisés Caicedo (26'), Рияд Марез (54'), Паскаль Гросс (61'), Первис Эступинан (74')

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками в 11 матчах, «Брайтон» идет на восьмой строчке с 15 очками в 11 играх.