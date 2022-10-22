ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 18:58
    • Дубль Холанна помог «Ман Сити» победить «Брайтон»
  • 18:47
    • «Бавария» победила «Хоффенхайм», дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт»
  • 18:36
    • «Ростов» упустил победу над «Факелом» в Воронеже
  • 16:22
    • «Ливерпуль» проиграл «Ноттингему Форесту» в матче 13-го тура АПЛ
  • 19:27
    • «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в Казани
    Все новости спорта

    Дубль Холанна помог «Ман Сити» победить «Брайтон»

    «Манчестер Сити» — «Брайтон»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Сити
    В матче 13-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» — 3:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет на 21-й минуте. От своих ворот Эдерсон выполнил передачу к воротам. Эрлинг Холанн продавил двух защитников в борьбе, после чего переправил сферу в сетку рамки противника.

    На 43-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Силва получил удар по ногам в чужой штрафной. Эрлинг Холанн выстрелил мощнейшим ударом в правый угол. Голкипер не успел даже толком среагировать.

    На 53-й минуте обрезались на своей половине поля хозяева, передача с левого края к линии штрафной. Троссар пробил в ближний угол, а Эдерсон по касательно парировал сферу в ворота.

    На 75-й минуте Силва с левого края сделал классную передачу в центр на Де Брёйне. Кевин в касание с 20-ти метров нанес неотразимый выстрел в левую «девятку».

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион 2:1
    Голы: 1:0 Эрлинг Холанд (22'), 2:0 Эрлинг Холанд (пенальти) (43'), 2:1 Леандро Троссард (53'), 3:1 Кевин Де Брёйне (75') Манчестер Сити: Эдерсон, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Кевин Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Рияд Марез (Филип Фоден, 62'), Эрлинг Холанд (Julian Alvarez, 80'), Джек Грилиш (Коул Палмер, 77') Брайтон энд Хоув Альбион: Дэнни Уэлбек (Deniz Undav, 79'), Адам Лаллана (Тарик Лампти, 46'), Alexis MacAllister, Леандро Троссард, Moisés Caicedo, Паскаль Гросс, Соломон Марч, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Йоэл Велтман (Первис Эступинан, 66'), Роберт Санчес Предупреждения: Moisés Caicedo (26'), Рияд Марез (54'), Паскаль Гросс (61'), Первис Эступинан (74')

    «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 26 очками в 11 матчах, «Брайтон» идет на восьмой строчке с 15 очками в 11 играх.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оборона будет сильнее атаки
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Сливочные» уверенно одолеют «Севилью»
  • «Реал» Мадрид — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Сможет ли Ислам Махачев сломать Чарльза Оливейру?
  • Махачев — Оливейра. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.25
  • Экспресс дня 23 октября
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Махачев — Оливейра
  • Бокс
  • Сегодня в 23:10
    •  2.38
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры