«Факел» — «Ростов»: счет матча 1:1, обзор голов

Воронежскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

Перед перерывом хозяева остались в меньшинстве — Дмитриев в грубом подкате снёс Комличенко, за что получил прямую красную карточку.

А на 50-й минуте донской клуб реализовал численное преимущество. Данил Глебов по центру ворвался в штрафную «Факела», проскочив между двух защитников, а в завершении низом пробил в дальний угол ворот.

В компенсированное время в ворота гостей был назначен пенальти — после подачи в штрафную «Ростова» мяч задел выставленную руку Чернова.

На седьмой добавленной минуте Георгий Гонгадзе с 11-метровой отметки хладнокровно пробил низом по центру ворот, а Песьяков завалился в угол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Факел — Ростов 1:1 Гол: 0:1 Glebov D. (50') Факел: Akbashev R. (Gongadze G., 74'), Alshin I. (Magal R., 83'), Appaev K., Dmitriev O., Kvekveskiri I., Maksimov M. (Cherov V., 46'), Masternoi V. (Chernyakov D., 70'), Morozov E., Shlyakov E., Suslov K., Svinov I. Ростов: Chernov E., Glebov D., Komlichenko N., Osipenko M., Pesjakov S., Poloz D. (Golenkov E., 85'), Prokhin D. (Terentjev D., 69'), Shchetinin K. (Melekhin V., 46'), Silyanov A., Tugarev R. (Langovich A., '), Utkin D. Предупреждения: Appaev K. (7'), Akbashev R. (60'), (90+6'), Gongadze G. (90+8') Удаление: Dmitriev O. (45')

«Ростов» набрал 26 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 12 очками — на 13-й строчке.