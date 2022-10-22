ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 18:58
    • Дубль Холанна помог «Ман Сити» победить «Брайтон»
  • 18:47
    • «Бавария» победила «Хоффенхайм», дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт»
  • 18:36
    • «Ростов» упустил победу над «Факелом» в Воронеже
  • 18:21
    • Шунин сыграет в воротах «Динамо» против «Локомотива»
  • 16:22
    • «Ливерпуль» проиграл «Ноттингему Форесту» в матче 13-го тура АПЛ
    Все новости спорта

    «Ростов» упустил победу над «Факелом» в Воронеже

    «Факел» — «Ростов»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Факел Ростов
    Воронежский «Факел» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

    «Ростов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ростов»

    Перед перерывом хозяева остались в меньшинстве — Дмитриев в грубом подкате снёс Комличенко, за что получил прямую красную карточку.

    А на 50-й минуте донской клуб реализовал численное преимущество. Данил Глебов по центру ворвался в штрафную «Факела», проскочив между двух защитников, а в завершении низом пробил в дальний угол ворот.

    В компенсированное время в ворота гостей был назначен пенальти — после подачи в штрафную «Ростова» мяч задел выставленную руку Чернова.

    На седьмой добавленной минуте Георгий Гонгадзе с 11-метровой отметки хладнокровно пробил низом по центру ворот, а Песьяков завалился в угол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Ростов 1:1
    Гол: 0:1 Glebov D. (50') Факел: Akbashev R. (Gongadze G., 74'), Alshin I. (Magal R., 83'), Appaev K., Dmitriev O., Kvekveskiri I., Maksimov M. (Cherov V., 46'), Masternoi V. (Chernyakov D., 70'), Morozov E., Shlyakov E., Suslov K., Svinov I. Ростов: Chernov E., Glebov D., Komlichenko N., Osipenko M., Pesjakov S., Poloz D. (Golenkov E., 85'), Prokhin D. (Terentjev D., 69'), Shchetinin K. (Melekhin V., 46'), Silyanov A., Tugarev R. (Langovich A., '), Utkin D. Предупреждения: Appaev K. (7'), Akbashev R. (60'), (90+6'), Gongadze G. (90+8') Удаление: Dmitriev O. (45')

    «Ростов» набрал 26 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 12 очками — на 13-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оборона будет сильнее атаки
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Сливочные» уверенно одолеют «Севилью»
  • «Реал» Мадрид — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Сможет ли Ислам Махачев сломать Чарльза Оливейру?
  • Махачев — Оливейра. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Махачев — Оливейра
  • Бокс
  • Сегодня в 23:10
    •  2.13
  • Прогноз на матч Милан — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Авангард — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры