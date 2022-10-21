Президент «Адана Демирспор»: Правую ногу Дзюбы не окупишь, даже если продашь 100 тысяч футболок за го

Президент «Адана Демирспор»рассказал о планах повысить цены на билеты на домашние матчи команды в турецкой Суперлиги.

За «Адана Демирспор» в этом сезоне выступает экс-капитан сборной России Артем Дзюба.

«В прошлом году, когда фанаты просили, я всегда снижал цены, потому что я эмоциональный человек.

Но в начале этого года я сказал, что больше не буду этого делать. А потом я сказал, что некоторые билеты даже будут стоить дороже.

Мы сделали это перед игрой с "Галатасараем", и все билеты раскупили за полчаса. Мы хотели, чтобы они достались настоящим фанатам "Адана Демирспор", чтобы они не попали к перекупщикам на следующий день.

Я повышу цены. Вы не должны ждать, что они снизятся. Как еще клубу выживать? Он не выживет, продавая билеты за 5 или 10 лир. Он не выживет, потому что люди покупают подделанные футболки.

Правую ногу Дзюбы не окупишь, даже если продашь 100 тысяч футболок за год», — приводит слова Санджака Milliyet.

«Адана Демирспор» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции после десяти туров.