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    Президент «Адана Демирспор»: Правую ногу Дзюбы не окупишь, даже если продашь 100 тысяч футболок за го

    Футбол Артём Дзюба Адана Демирспор Суперлига Турции Футбол Турции Болельщики
    Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак рассказал о планах повысить цены на билеты на домашние матчи команды в турецкой Суперлиги.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    За «Адана Демирспор» в этом сезоне выступает экс-капитан сборной России Артем Дзюба.

    «В прошлом году, когда фанаты просили, я всегда снижал цены, потому что я эмоциональный человек.

    Но в начале этого года я сказал, что больше не буду этого делать. А потом я сказал, что некоторые билеты даже будут стоить дороже.

    Мы сделали это перед игрой с "Галатасараем", и все билеты раскупили за полчаса. Мы хотели, чтобы они достались настоящим фанатам "Адана Демирспор", чтобы они не попали к перекупщикам на следующий день.

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    • Я повышу цены. Вы не должны ждать, что они снизятся. Как еще клубу выживать? Он не выживет, продавая билеты за 5 или 10 лир. Он не выживет, потому что люди покупают подделанные футболки.

    Правую ногу Дзюбы не окупишь, даже если продашь 100 тысяч футболок за год», — приводит слова Санджака Milliyet.

    «Адана Демирспор» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции после десяти туров.

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