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    Роналду — в числе претендентов на приз игроку года Globe Soccer Awards

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    Стали известны претенденты на получение ежегодной премии Globe Soccer Awards.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    В категории «Лучший футболист года» на награду претендуют: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Трент Александер-Арнолд, Карим Бензема, Жоау Канселу, Каземиро, Тибо Куртуа, Кевин де Брюйне, Луис Диас, Фил Фоден, Эрлинг Холанд, Себастьян Аллер, Чиро Иммобиле, Винисиус Жуниор, Харри Кейн, Йозуа Киммих, Роберт Левандовски, Рияд Марез, Садьо Мане, Килиан Мбаппе, Лука Модрич, Неймар, Кристофер Нкунку, Мохамед Салах и Сон Хын Мин.

    На приз «Игрок года по версии фанатов из тиктока» номинированы: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Карим Бензема, Тибо Куртуа, Кевин де Брюйне, Эрлинг Холанд, Роберт Левандовски и Мохамед Салах.

    Среди претендентов на приз лучшему клубу года оказались «Аякс», «Аль-Хиляль», «Атлетико Паранаэнсе», «Бавария», «Бока Хуниорс», «Айнтрахт», «Фейеноорд», «Фламенго», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Милан», «Палмейрас», «ПСЖ», «Порту», «Рейнджерс», «Реал Мадрид», «Ривер Плейт», «Рома», «Вильярреал», «Вайдад».

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    Роналду шесть раз выигрывал приз лучшему футболисту года по версии Globe Soccer Awards.

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