Артета о выходе в плей-офф: Хотим на следующей неделе довести дело до конца

«Арсенал» победил ПСВ 1:0 в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы. Главный тренер «канониров»прокомментировал результат встречи и успехи команды в турнире.

«В матче с по-настоящему сильным соперником у нас были хорошие отрезки, на которых мы доминировали. Нам не хватало последнего паса или удара, но мы рады, что в итоге победили и вышли в плей-офф, это для нас первый шаг.

Разница между первым и вторым местом огромная, мы хотим на следующей неделе довести дело до конца.

В еврокубках соперника нужно контролировать. ПСВ — очень талантливая и привыкшая побеждать команда, и поражает то, сколько голов она забила. Но мы сыграли как зрелая команда», — сказал Артета BT Sport.

У «Арсенала» 12 очков после 4 матчей в группе А. Он опережает ПСВ на 5 пунктов.