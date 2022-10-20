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    Артета о выходе в плей-офф: Хотим на следующей неделе довести дело до конца

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    «Арсенал» победил ПСВ 1:0 в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы. Главный тренер «канониров» Микель Артета прокомментировал результат встречи и успехи команды в турнире.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «В матче с по-настоящему сильным соперником у нас были хорошие отрезки, на которых мы доминировали. Нам не хватало последнего паса или удара, но мы рады, что в итоге победили и вышли в плей-офф, это для нас первый шаг.

    Разница между первым и вторым местом огромная, мы хотим на следующей неделе довести дело до конца.

    В еврокубках соперника нужно контролировать. ПСВ — очень талантливая и привыкшая побеждать команда, и поражает то, сколько голов она забила. Но мы сыграли как зрелая команда», — сказал Артета BT Sport.

    У «Арсенала» 12 очков после 4 матчей в группе А. Он опережает ПСВ на 5 пунктов.

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