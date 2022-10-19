Толиссо получил травму и пропустит ЧМ-2022

Полузащитник «Лиона»получил травму в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (2:3).

«К сожалению, я снова получил травму. Но я не опускаю руки и никогда не сдаюсь. Это суровый закон спорта! Я буду продолжать усердно работать, чтобы вернуться как можно скорее и снова быть готовым на 100 процентов!» — написал Толиссо в Twitter.

У 28-летнего француза выявлена травма подколенного сухожилия левого бедра, из-за чего он пропустит несколько месяцев, в том числе чемпионат мира-2022.

Напомним, что сборная Франции является действующим победителем мирового первенства.