Гол Мерино принес «Реал Сосьедаду» победу над «Мальоркой»

«Реал Сосьедад» Фото: globallookpress.com
Единственный мяч уже на 4-й минуте забил полузащитник хозяев Микель Мерино, которому ассистировал Брайс Мендес.
Футбол. Испания. Примера
Реал Сосьедад — Мальорка 1:0
Гол: 1:0 Микель Мерино (4') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель (Робен Ле Норман, 75'), Ариц Элустондо, Хон Пачеко, Diego Rico Salguero, Брайс Мендес (Асьер Ильярраменди, 82'), Андер Гевара (Мартин Субименди, 65'), Микель Мерино, Давид Сильва (Карлос Фернандес, 65'), Александр Сёрлот, Take Мальорка: Амат Ндиайе, Анхель Родригес (Абдон Пратс, 77'), Inigo Ruiz De Galarreta, Родриго Батталья (Антонио Санчес, 77'), Дани Родригес (Lee Kang-in, 69'), Пабло Маффео, Матия Настасич, Антонио Райльо, Франко Руссо (Клеман Гренье, 77'), Giovanni Alessandro Gonzalez Apud, Предраг Райкович Предупреждения: Javier Aguirre (33'), Андер Гевара (51'), Пабло Маффео (63'), Клеман Гренье (82')