Гогниев: Удаление у «Локо» должно было быть на 25‑й минуте, ногу игроку оторвали

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:1) в матче Кубка России.

На 24-й минуте встречи защитник «Локо» Максим Ненахов пошел в жесткий подкат против хавбека Немани Главчича, за что получил желтую карточку.

«Очень хорошая игра в нашем исполнении. Удаление должно было быть на 25‑й минуте, ногу игроку оторвали, шипы были в ноге.

Давай красную карточку, другая игра была бы. Мы владели полностью инициативой. Да, пенальти был, но в первом тайме удаляй, и другая песня была бы.

Сказал ребятам, что они молодцы, пусть не вешают нос. Игрой доволен, результатом — нет. Судья добавил четыре минуты, хотя он два раза смотрел ВАР.

Ребятам надо отдать должное. В такой сложной психологической ситуации выходят и правильно делают, и мы выводы делаем. Голову пеплом посыпать смысла нет.

Решения арбитров рассмотрят. Это повлияло очень на результат», — сказал Гогниев «Матч ТВ».