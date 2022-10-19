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    Гогниев: Удаление у «Локо» должно было быть на 25‑й минуте, ногу игроку оторвали

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    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в матче Кубка России.

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    На 24-й минуте встречи защитник «Локо» Максим Ненахов пошел в жесткий подкат против хавбека Немани Главчича, за что получил желтую карточку.

    «Очень хорошая игра в нашем исполнении. Удаление должно было быть на 25‑й минуте, ногу игроку оторвали, шипы были в ноге.

    Давай красную карточку, другая игра была бы. Мы владели полностью инициативой. Да, пенальти был, но в первом тайме удаляй, и другая песня была бы.

    Сказал ребятам, что они молодцы, пусть не вешают нос. Игрой доволен, результатом — нет. Судья добавил четыре минуты, хотя он два раза смотрел ВАР.

    Ребятам надо отдать должное. В такой сложной психологической ситуации выходят и правильно делают, и мы выводы делаем. Голову пеплом посыпать смысла нет.

    Решения арбитров рассмотрят. Это повлияло очень на результат», — сказал Гогниев «Матч ТВ».

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