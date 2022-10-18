Йоканович: Доволен не только качеством игры «Динамо», но и результатом

Главный тренерпрокомментировал победу над(3:1) в групповом турнире Кубка России.

«Доволен не только качеством игры, но и результатом. Команда играла комбинационно, старалась вскрывать оборону не только комбинациями, но и передачами за спину. Рад, что удалось проявить лучшие качества.

Есть такое выражение: "проигрывает тренер, а выигрывает команда, игроки". До замен команда хорошо играла, показывала качественный футбол. Вышедшие игроки помогли победить.

Команда коллективно показала хороший футбол и усердно отработала весь матч. Показала то качество игры, которое мы бы хотели видеть.

Может быть, это связано с тем, чем на игроков не было оказано никакого давления, вышли более раскованными.

На последней минуте Уткин выполнял штрафной. Он находился рядом с технической зоной. Но ничего такого не сказал ему. Он хороший игрок и прекрасный человек», — передает слова Йокановича «Спорт-Экспресс».