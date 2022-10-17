Тренер «Ариса»: Кокорин — футболист, который идеально подходит под нашу философию

Главный тренеррассказал, почему хотел заполучить в свою команду российского форварда

«У клуба есть своя философия, хочется подбирать футболистов именно под эту философию. И скажем так, Саша — именно тот футболист, который идеально подходит нас.

Президент тесно с ним общался, переубеждал, я с Саней общался несколько раз. Мы рассказали ему наши цели, философию, наше виденье, как мы хотим с ним работать.

В общении с ним я чувствовал, что он хочет играть, хочет, чтобы в него поверили. Я ему все объяснил, что мы не даем гарантии, что он будет играть и делать все что хочет, и он согласился на эти условия.

На тренировках видно, что он пашет», — сказал тренер «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей за «Арис», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года