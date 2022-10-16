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    Составы команд на матч 13-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи»

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    Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Сочи» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Чиркович, Коваленко, Витюгов, Пиняев, Рахманович, Глушенков.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Сиссако, Нобоа, Цаллагов, Шипунов, Джорджевич, Сарвели.

    Встреча состоится сегодня, 16 октября, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Начало встречи — в 14:00 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

    «Сочи» в 12 матчах набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Крылья Советов» (11) — на 13-м месте.

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