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    Осинькин: Прошлый матч не сложился для Ломаева, поэтому мы решили дать шанс Овсянникову

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему основной голкипер самарской команды Иван Ломаев остался в запасе на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

    Осинькин Игорь
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    Осинькин Игорь

    «Прошлый матч не сложился для Ивана Ломаева, поэтому мы решили дать шанс Богдану Овсянникову, который хорошо проявил себя в кубковых матчах. К тому же Ваня долгое время играл без замен и нужно было дать ему отдых», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов» в клубном телеграм-канале.

  • Составы команд на матч 13-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи»
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    • Матч «Крылья Советов» — «Сочи» состоится сегодня, 16 октября, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Начало игры— в 14:00 мск.

    «Сочи» в 12 матчах набрал 20 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Крылья Советов» (11) — на 13-м месте.

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