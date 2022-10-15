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    «Тоттенхэм» — «Эвертон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 11-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном»

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    Добро пожаловать на «Тоттенхэм Стэдиум», где подопечные Антонио Конте примут «Эвертон». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Тоттенхэм»

    Лондонцы занимают третью позицию в турнирной таблице АПЛ после 9-ти сыгранных матчей. На счету «шпор» 20 очков: 6 побед, 2 ничьи и одно поражение. В предыдущем туре «Тоттенхэм» встречался на выезде с «Брайтоном» и смог добыть минимальную победу (1-0). Единственный гол на свой счет записал Кейн, отличившись на 22-й минуте игры.

    В среду коллектив Антонио Конте проводил второй матч против немецкого «Айнтрахта» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. После нулевой ничьи во Франкфурте-на-Майне игроки обеих команд показали результативный футбол на стадионе «Тоттенхэма», где сильнее оказались шпоры (3-2). В составе лондонцев дубль на счету Сона, еще один мяч в свой актив записал Кейн. У немецкой команды голы забили Камада и Алиду. После этой победы «Тоттенхэм» вышел на первое место в группе, набрав 7 очков.

    «Эвертон»

    «Эвертон» с 10-ю очками расположился на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. За 9 сыгранных матчей у команды из Ливерпуля 2 победы, 4 ничьи и 3 поражения. В предыдущем туре подопечные Фрэнка Лэмпарда прервали шестиматчевую беспроигрышную серию, уступив дома «Манчестер Юнайтед» со счетом 1-2. «Ириски» первыми открыли счет в дебюте встречи, благодаря голу Иконе на 5-й минуте, но уже в первом тайме манкунианцы сумели отличиться дважды. Антони и Роналду забили по голу и нанесли «Эвертону» первое поражение с 13 августа.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ в Ливерпуле команды разошлись нулевой ничьей, а в Лондоне «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» со счетом 5-0. Всего за 5 последних встреч на счету «Эвертона» 2 победы, у «Тоттенхэма» — одна. Еще дважды между командами была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Эвертон» с коэффициентом 1.82.

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