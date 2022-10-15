ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рейнджерс» — «Ливерпуль»Разгром на «Айброксе». Исторический хет-трик Салаха после мастер-класса Фирмино Казуёси МиураСердцем не стареть. «Король Кадзу» и еще 7 самых старых футболистов в истории Лионель МессиВозвращение настоящего Месси: «ПСЖ» и «Барселона» начинают новое сражение за аргентинскую легенду
  • 23:59
    • «Монако» разгромно проиграл «Трабзонспору» в Лиге Европы
  • 23:56
    • «МЮ» вырвал победу у «Омонии» в Лиге Европы
  • 00:13
    • «Ницца» упустила победу над «Словацко»
  • 00:00
    • «Вест Хэм» снял все вопросы о выходе в плей-офф Лиги конференций
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» продлит домашнюю серию побед в АПЛ?

    «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.82) и ставки на чемпионат Англии 15 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на Эвертон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Эвертон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тоттенхэм» до сих пор не потерял ни одного очка на своем поле
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 октября, начало — в 19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Октября 2022 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 19:30 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
    •

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков. Отставание от «Арсенала» составляет четыре очка, от «Манчестер Сити» — три.

    Ранее на этой неделе «шпоры» одержали важную победу в рамках Лиги чемпионов, выиграв на своем поле у «Айнтрахта» (3:2).

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Эвертон

    1X2Новым игрокам
  • 1.474.506.80Фрибет$40
    •

    Это случилось через несколько дней после матча с «Брайтоном», в котором команда Антонио Конте набрала три очка благодаря голу Харри Кейна.

    Все прогнозы на АПЛ

    Начало месяца получилось не таким удачным. Сначала «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу», а затем сыграл вничью с «Айнтрахтом».

    Но в целом можно сказать, что «Тоттенхэм» пока в порядке. В 13-ти матчах лондонский клуб потерпел лишь два поражения.

    «Эвертон»

    «Эвертон» тем временем находится на 12-й строчке, набрав в девяти турах десять очков.

    Пока что «Эвертон» можно назвать крепким середняком. И в общем-то, для «ирисок» это еще не самый худший вариант, если вспомнить, как они мучились в прошлом сезоне и на старте нынешнего.

  • Сердцем не стареть. «Король Кадзу» и еще 7 самых старых футболистов в истории
  • Рассказываем о футболистах-ветеранах, которые просто не хотят заканчивать карьеру
  • 12/10/2022

    • До прошлых выходных беспроигрышная серия команды Фрэнка Лэмпарда в АПЛ составляла шесть матчей (четыре ничьи и две победы). В минувшее воскресенье «Эвертон» проиграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    «Эвертон» в текущем чемпионате Англии только в двух матчах пропустил больше одного мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Эвертона» — за 6.80.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Тоттенхэм» Конте не впечатляет по игре, но добиваться результата эта команда постепенно научилась.

    Пока что «шпоры» не потеряли ни одного очка на своем поле, одержав четыре победы. И предстоящая игра, скорее всего, не станет исключением.

    Ставка — победа «Тоттенхэма» + тотал матча больше 1,5 за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.26
  • Прогноз на матч Арсенал Дзержинск — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Минай — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Черноморец — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витебск — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.19
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Славия — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Дегерфорс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шальке — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Венеция — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.04
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» продлит домашнюю серию побед в АПЛ?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры