«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 октября, начало — в 19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков. Отставание от «Арсенала» составляет четыре очка, от «Манчестер Сити» — три.

Ранее на этой неделе «шпоры» одержали важную победу в рамках Лиги чемпионов, выиграв на своем поле у «Айнтрахта» (3:2).

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Эвертон 1X2Новым игрокам 1.474.506.80Фрибет$40

Это случилось через несколько дней после матча с «Брайтоном», в котором команда Антонио Конте набрала три очка благодаря голу Харри Кейна.

Все прогнозы на АПЛ

Начало месяца получилось не таким удачным. Сначала «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу», а затем сыграл вничью с «Айнтрахтом».

Но в целом можно сказать, что «Тоттенхэм» пока в порядке. В 13-ти матчах лондонский клуб потерпел лишь два поражения.

«Эвертон»

«Эвертон» тем временем находится на 12-й строчке, набрав в девяти турах десять очков.

Пока что «Эвертон» можно назвать крепким середняком. И в общем-то, для «ирисок» это еще не самый худший вариант, если вспомнить, как они мучились в прошлом сезоне и на старте нынешнего.

До прошлых выходных беспроигрышная серия команды Фрэнка Лэмпарда в АПЛ составляла шесть матчей (четыре ничьи и две победы). В минувшее воскресенье «Эвертон» проиграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Эвертон» в текущем чемпионате Англии только в двух матчах пропустил больше одного мяча.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.49, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Эвертона» — за 6.80.

«Тоттенхэм» Конте не впечатляет по игре, но добиваться результата эта команда постепенно научилась.

Пока что «шпоры» не потеряли ни одного очка на своем поле, одержав четыре победы. И предстоящая игра, скорее всего, не станет исключением.

Ставка — победа «Тоттенхэма» + тотал матча больше 1,5 за 1.82.