«Тоттенхэм» — «Эвертон»: счет матча 2:0, обзор голов

На 59-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. После навеса с левого фланга на дальний край штрафной площади Доэрти пробил по воротам — Пикфорд отбил мяч перед собой, после чего сбил Гарри Кейна, который был на добивании.
Сам пострадавший пробил на силу в левый угол. Пикфорд угадал направление удара, но не имел шанса спасти команду.
А на 86-й минуте Кейн разогнал контратаку хозяев, правым флангом запустив в прорыв Бентанкура, который выполнил подачу в полукружие штрафной площади на свободного Хёйбьерга, который спокойно обработал мяч и прицельно пробил в правый верхний угол.
«Тоттенхэм» догнал «Манчестер Сити» по очкам в турнирной таблице АПЛ — у обеих команд по 23 балла. «Шпоры» идут на третьей строчке, они провели 10 матчей в АПЛ, в то время как занимающий вторую строчку «Сити» сыграл 9 встреч.
«Эвертон» занимает 14-е место в таблице с 10 очками в 10 матчах, команда Фрэнка Лэмпарда потерпела второе поражение подряд.