«Тоттенхэм» — «Эвертон»: счет матча 2:0, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

На 59-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. После навеса с левого фланга на дальний край штрафной площади Доэрти пробил по воротам — Пикфорд отбил мяч перед собой, после чего сбил Гарри Кейна, который был на добивании.

Сам пострадавший пробил на силу в левый угол. Пикфорд угадал направление удара, но не имел шанса спасти команду.

А на 86-й минуте Кейн разогнал контратаку хозяев, правым флангом запустив в прорыв Бентанкура, который выполнил подачу в полукружие штрафной площади на свободного Хёйбьерга, который спокойно обработал мяч и прицельно пробил в правый верхний угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Эвертон 2:0 Голы: 1:0 Гарри Кейн (пенальти) (59'), 2:0 Пьер-Эмиль Хёйбьерг (86') Тоттенхэм: Уго Льорис, Кристиан Ромеро (Давинсон Санчес, 87'), Эрик Дайер, Бен Дэвис, Мэтт Доэрти (Djed Spence, 90'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Родриго Бентанкур (Оливер Скипп, 90'), Иван Перишич, Ришарлисон (Ив Биссума, 52'), Сон Хын Мин, Гарри Кейн (Лукас Моура, 90') Эвертон: Ниль Мопе (Доминик Калверт-Льюин, 66'), Демарай Грей, Идрисса Гейе (Хосе Рондон, 81'), Amadou Mvom Onana, Алекс Айуоби, Дуайт Макнил, Виталий Миколенко, Конор Коди, Джеймс Тарковски, Шеймус Коулман (Джеймс Гарнер, 67'), Джордан Пикфорд Предупреждения: Ниль Мопе (12'), Родриго Бентанкур (37'), Дуайт Макнил (44'), Идрисса Гейе (54'), Виталий Миколенко (81')

«Тоттенхэм» догнал «Манчестер Сити» по очкам в турнирной таблице АПЛ — у обеих команд по 23 балла. «Шпоры» идут на третьей строчке, они провели 10 матчей в АПЛ, в то время как занимающий вторую строчку «Сити» сыграл 9 встреч.

Календарь и таблица АПЛ

«Эвертон» занимает 14-е место в таблице с 10 очками в 10 матчах, команда Фрэнка Лэмпарда потерпела второе поражение подряд.