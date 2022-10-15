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    Месси признался, что боится получить травму перед ЧМ-2022

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    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что боится получить травму перед чемпионатом мира.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Чемпионат мира в Катаре отличается от предыдущих, поскольку он проводится в другое время.

    Сейчас мы так близко к этому турниру, что любая мелочь, которая может с тобой случиться, может оставить тебя в стороне.

    Ни для кого не осталось без внимания то, что случилось с Дибалой и Ди Марией. На личном уровне это уже беспокоит каждого, а потом, увидев это, становится еще страшнее.

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    • Но выходить на игру с мыслями об этом тоже неправильно. Лучше всего вести себя, как и раньше. Игра — лучший способ быть в порядке. Надеюсь, они поправятся. Я думаю, у них достаточно времени, чтобы прийти в себя», — приводит слова Месси AS.

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

    Аргентина сыграет на групповом этапе с командами Мексики, Польши и Саудовской Аравии.

    Ранее Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним.

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