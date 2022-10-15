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    «Лестер» и «Кристал Пэлас» разошлись нулями

    «Лестер» — «Кристал Пэлас»: счет 0:0

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    В субботнем матче 11-го тура АПЛ «Лестер» не смог выиграть у «Кристал Пэлас». Матч на «Кинг Пауэр» завершился нулевой ничьей.

    Джейми Варди
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    Джейми Варди

    «Лисы» не смогли выбраться из зоны вылета. У них 5 очков и 19-е место в таблице. «Кристал Пэлас» набрал 10 пунктов. Он занимает 13-ю строчку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Кристал Пэлас 0:0
    Лестер: Дэнни Уорд, Тимоти Кастань, Даниэль Амарти, Ваут Фас, Джеймс Джастин, Бубакари Сумаре (Нампалис Менди, 65'), Джеймс Мэддисон, Юри Тилеманс (Деннис Прает, 82'), Кирман Дьюсбери-Холл, Харви Льюис Барнс (Келечи Ихеаначо, 85'), Патсон Дака (Джейми Варди, 65') Кристал Пэлас: Уилфрид Заха (Жан-Филипп Матета, 77'), Одсонн Эдуард (Майкл Олисе, 65'), Джордан Айю, Эберечи Эзе, Шейк Омар Траоре (Лука Миливоевич, 56'), Джеффри Шлупп, Тайрик Митчелл (Жайро Ридевальд, 56'), Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Висенте Гуайта Предупреждения: Йоаким Андерсен (11'), Шейк Омар Траоре (45 + 1'), Джейми Варди (81'), Джеймс Мэддисон (90 + 4')

    В следующем туре «Лестер» примет «Лидс», а «Кристал Пэлас» встретится дома с «Вулверхэмптоном».

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