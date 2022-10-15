Гогниев о слухах про отставку: В России особенно во главу угла ставят результат

Главный тренервысказался о возможной отставке со своего поста.

Подмосковный клуб сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в 13-м туре РПЛ. Команда не побеждает 12 матчей подряд во всех турнирах.

«Мы хотели победить сегодня. К ребятам вопросов вообще нет, они выполнили все, что мы планировали.

Единственное, что не зашло с реализацией. Это все надо тренировать. Отношение правильное у ребят, настрой был. Вроде 0:0, но игра была захватывающая.

Мы двигаемся дальше. Мы понимаем наше положение, что мы не выигрываем. Но происходит становление команды. Видно, что команда хотела выиграть, но не получилось.

У нас полное понимание с руководителями. У нас, особенно в России, ставят во главу угла результат. И результата можно добиться по‑разному.

Можно взять суперфутболистов и добиться результата. Можно взять тренера неизвестного, взять игроков и работать с ними каждый божий день.

Мы работаем с утра до вечера, и результат виден. Командная игра, отношение, они видны. Другой вопрос, что на поле не всегда понятно, что случится.

Забей один гол, и все было бы по‑другому. Если мы будем продолжать играть, не будем бояться давления результата. Уверен, что так будет.

Я понимаю, когда нет результата, тренер подвисает. Только пришел в команду — сразу на выход, мы так говорим. А кулуарные разговоры — мы на это не обращаем внимание, — сказал Гогниев.

Также он прокомментировал свое решение отстранить от тренировок с командой Брайана Идову, Дмитрия Тихого и Илью Камышева, эти футболисты пропустили матч.

"Это сугубо личное дело команды, тренера и тех футболистов, которых отстранили. Да, это есть, это правда, но это наше дело", — сказал тренер "Матч ТВ".