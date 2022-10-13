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    Симеоне: Матч с «Брюгге» был одним из наших лучших в сезоне

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после ничьей с «Брюгге» (0:0) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «У нас были опасные моменты, и мы играли с высокой интенсивностью. Я бы сказал, что это была одна из наших лучших игр в сезоне. Игроки "Атлетико" были спокойны, но так и не забили гол.

    Вратари в футболе для того, чтобы спасать, и я думаю, что мы играли намного лучше, чем в выездной игре против "Брюгге", поэтому остаюсь позитивным», — цитирует Симеоне Into the Calderon.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Брюгге» занимает первое место в группе В набрав 10 очков, а «Атлетико» располагается на втором месте с 4-мя баллами в активе.

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