Симеоне: Матч с «Брюгге» был одним из наших лучших в сезоне

Главный тренер «Атлетико»дал комментарий после ничьей с «Брюгге» (0:0) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«У нас были опасные моменты, и мы играли с высокой интенсивностью. Я бы сказал, что это была одна из наших лучших игр в сезоне. Игроки "Атлетико" были спокойны, но так и не забили гол.

Вратари в футболе для того, чтобы спасать, и я думаю, что мы играли намного лучше, чем в выездной игре против "Брюгге", поэтому остаюсь позитивным», — цитирует Симеоне Into the Calderon.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Брюгге» занимает первое место в группе В набрав 10 очков, а «Атлетико» располагается на втором месте с 4-мя баллами в активе.