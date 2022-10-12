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  • 16:54
    • РФС назвал арбитра на матч ЦСКА — «Спартак»
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    РФС назвал арбитра на матч ЦСКА — «Спартак»

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    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах 13-го тура чемпионата России.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    14 октября (пятница)

    «Ростов» — «Урал»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Денис Березнов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Александр Гончар.

    15 октября (суббота)

    «Торпедо» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.

    «Химки» — «Факел»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Егор Болховитин; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Эдуард Малый.

    «Краснодар» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Николай Богач; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

    «Динамо» — «Оренбург»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Константин Юданов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Алексей Резников.

    16 октября (воскресенье)

    «Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Лапочкин.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Виктор Кулагин.

    ЦСКА — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Юрий Баскаков.

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