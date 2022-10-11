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    Постекоглу: Победы на таком уровне не добываются на раз-два

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    Главный тренер «Селтика» Ангелос Постекоглу поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Это непростой процесс. Люди хотят очень быстро пройти эти этапы. Мы создаем моменты, но не реализуем их. Победы на таком уровне не добываются на раз-два. Надо расти, развиваться, иметь позитивный настрой и пытаться пользоваться своими шансами.

    Чем больше шансов ты получаешь, тем выше вероятность, что ты добьешься успеха. Если бы все было так просто, Лигу чемпионов выигрывало бы гораздо больше команд», — цитирует Постекоглу официальный сайт УЕФА.

    Матч «Селтик» — «Лейпциг» пройдет на стадионе «Селтик Парк» в Глазго 11 октября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на эту игру тут.

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