Постекоглу: Победы на таком уровне не добываются на раз-два

Главный тренер «Селтика»поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

«Это непростой процесс. Люди хотят очень быстро пройти эти этапы. Мы создаем моменты, но не реализуем их. Победы на таком уровне не добываются на раз-два. Надо расти, развиваться, иметь позитивный настрой и пытаться пользоваться своими шансами.

Чем больше шансов ты получаешь, тем выше вероятность, что ты добьешься успеха. Если бы все было так просто, Лигу чемпионов выигрывало бы гораздо больше команд», — цитирует Постекоглу официальный сайт УЕФА.

Матч «Селтик» — «Лейпциг» пройдет на стадионе «Селтик Парк» в Глазго 11 октября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на эту игру тут.