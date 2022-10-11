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    «Быки» повторно забодают «кельтов»

    «Селтик» — «РБ Лейпциг». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Лига чемпионов, 11 октября 2022 года

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    Кристофер Нкунку
    «Селтик» сыграет на своем поле с «РБ Лейпциг» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 октября, начало — в 22:00 мск. «Селтик» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 11 Октября 2022 года
    Селтик
  • Лига чемпионов. Группа F
    •  Селтик 22:00 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Селтик»

    Шотландцы выглядят не лучшим образом. «Кельты» по итогам первых трех туров находятся на последнем месте, набрав лишь один балл.

    В минувшем туре «Селтик» потерпел болезненное поражение. Команда пала под натиском «РБ Лейпциг» (3:1).

    Коэффициенты матча Селтик — РБ Лейпциг

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  • 3.153.802.13Фрибет$40
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    Наверняка этот поединок станет для шотландцев определяющим, как минимум, в свете борьбы за 2 место в квартете. Вот только необходимо исключительно побеждать.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Селтик» наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот немцев. Правда, для этого нужно срочно поправить показатели реализации.

    «РБ Лейпциг»

    Немцы начали Лигу чемпионов ужасно. Правда, победа над «Селтиком» фактически вернула «быков» в гонку за 2 местом.

    Теперь бы закрепить успех, для чего «РБ Лейпциг» приложит все усилия. Регулярно забивает Кристофер Нкунку, и это должно очень помочь гостям.

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    • Правда, в своем последнем матче «быки» не смогли выиграть. На выезде «РБ Лейпциг» не сумел одолеть «Майнц» (1:1).

    В этом поединке «РБ Лейпциг» наверняка сыграет первым номером. Атака во главе с Нкунку наверняка проявит себя с лучшей стороны.

    Прогноз и ставка

    На победу «РБ Лейпциг» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Селтика» — за 3.20.

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    «Селтик» забивает уж слишком натужно. «Быки» наверняка вновь агрессивно сыграют в атаке.

    Гости смотрятся выгоднее, что и продемонстрировали в первом матче. Наши прогноз и ставка — Победа «РБ Лейпциг» с коэффициентом 2.10.

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    «Селтик» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 11.10.2022. Прогнозы на футбол. «Быки» повторно забодают «кельтов»
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