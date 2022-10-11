«Селтик» сыграет на своем поле с «РБ Лейпциг» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 октября, начало — в 22:00 мск. «Селтик» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Селтик»

Шотландцы выглядят не лучшим образом. «Кельты» по итогам первых трех туров находятся на последнем месте, набрав лишь один балл.

В минувшем туре «Селтик» потерпел болезненное поражение. Команда пала под натиском «РБ Лейпциг» (3:1).

Коэффициенты матча Селтик — РБ Лейпциг 1X2Новым игрокам 3.153.802.13Фрибет$40

Наверняка этот поединок станет для шотландцев определяющим, как минимум, в свете борьбы за 2 место в квартете. Вот только необходимо исключительно побеждать.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Селтик» наверняка будет пытаться найти свой шанс у ворот немцев. Правда, для этого нужно срочно поправить показатели реализации.

«РБ Лейпциг»

Немцы начали Лигу чемпионов ужасно. Правда, победа над «Селтиком» фактически вернула «быков» в гонку за 2 местом.

Теперь бы закрепить успех, для чего «РБ Лейпциг» приложит все усилия. Регулярно забивает Кристофер Нкунку, и это должно очень помочь гостям.

Правда, в своем последнем матче «быки» не смогли выиграть. На выезде «РБ Лейпциг» не сумел одолеть «Майнц» (1:1).

В этом поединке «РБ Лейпциг» наверняка сыграет первым номером. Атака во главе с Нкунку наверняка проявит себя с лучшей стороны.

Прогноз и ставка

На победу «РБ Лейпциг» в этом матче можно поставить за 2.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Селтика» — за 3.20.

«Селтик» забивает уж слишком натужно . «Быки» наверняка вновь агрессивно сыграют в атаке.

Гости смотрятся выгоднее, что и продемонстрировали в первом матче. Наши прогноз и ставка — Победа «РБ Лейпциг» с коэффициентом 2.10.