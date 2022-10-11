Чочиев о случае Кокорина в Монако: Хозяин клуба сам заказал шампанское и включил гимн России

рассказал об инциденте с участием его друга, который произошел после чемпионата Европы 2016 года в Монако.

«Давай сразу разберемся. Насчет Монако — Саша и Паша (Мамаев) полетели туда после Евро. 11 дней они вообще не выходили из отеля.

Потом хозяин этого клуба Женя, русский парень, позвал их посидеть — они были знакомы. Саня за тот вечер не выпил ни грамма алкоголя. Хозяин клуба сам заказал всё это шампанское и включил гимн России — типа в подарок Саше и Паше.

Но в медиа перевернули всё иначе. А про пистолет на моей свадьбе скажу лишь одно — он был ненастоящим», — приводит слова Чочиева Sport24.

Напомним, в конце августа Кокорин перешел из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис».