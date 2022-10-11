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    Чочиев о случае Кокорина в Монако: Хозяин клуба сам заказал шампанское и включил гимн России

    Футбол Александр Кокорин Арис Высшая лига Кипра Футбол России
    Алан Чочиев рассказал об инциденте с участием его друга Александра Кокорина, который произошел после чемпионата Европы 2016 года в Монако.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Давай сразу разберемся. Насчет Монако — Саша и Паша (Мамаев) полетели туда после Евро. 11 дней они вообще не выходили из отеля.

    Потом хозяин этого клуба Женя, русский парень, позвал их посидеть — они были знакомы. Саня за тот вечер не выпил ни грамма алкоголя. Хозяин клуба сам заказал всё это шампанское и включил гимн России — типа в подарок Саше и Паше.

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    • Но в медиа перевернули всё иначе. А про пистолет на моей свадьбе скажу лишь одно — он был ненастоящим», — приводит слова Чочиева Sport24.

    Напомним, в конце августа Кокорин перешел из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис».

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