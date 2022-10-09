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    «Реал Сосьедад» на своем поле с минимальным отрывом выиграл у «Вильярреала»

    «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: счет 1:0, обзор гола

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    В 8-м туре испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» продлил свою серию побед в турнире, одолев «Вильярреал» со счетом 1:0.

    Давид Сильва
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    Давид Сильва

    Единственный гол в составе сан-себастьянцев забил полузащитник Браис Мендес.

    Это третья победа хозяев в чемпионате подряд и пятая с учетом всех турниров. «Реал Сосьедад» набрал 16 очков и находится на 6-м месте в таблице.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Вильярреал 1:0
    Гол: 1:0 Брайс Мендес (33') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Alex Sola, Ариц Элустондо (Робен Ле Норман, 81'), Хон Пачеко, Айэн Муньос, Мартин Субименди, Брайс Мендес (Беньят Туррьентес, 81'), Давид Сильва (Карлос Фернандес, 74'), Микель Мерино, Take, Александр Сёрлот (Мохамед-Али Чо, 74') Вильярреал: Арно Данжума (Nicolas Jackson, 46'), Джовани Ло Чельсо (Самуэль Чуквезе, 81'), Франсис Коклен (Alex Baena, 64'), Этьен Капу, Даниэль Парехо, Йереми Пино (Хосе Моралес Луис, 46'), Альфонсо Педраса, Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Кико Фемения (Айсса Манди, 81'), Херонимо Рульи Предупреждения: Unai Emery (26'), Джовани Ло Чельсо (44'), Давид Сильва (55'), Рауль Альбиоль (65'), Брайс Мендес (68'), Ариц Элустондо (75'), Пау Торрес (78'), Alex Sola (82'), Карлос Фернандес (90 + 1')

    «Вильярреал» не может выиграть четвертый матч в турнире подряд и с 12 баллами занимает 9-е место.

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