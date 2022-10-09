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    «Барселона» — «Сельта». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 8-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Сельтой»

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    Роберт Левандовский
    Добро пожаловать на «Ноу Камп», где «Барселона» примет «Сельту». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Барселона»

    Каталонцы на данный момент занимают второе место в Примере, набрав 19 очков после 7-ми игр. От «Реала», который вчера с минимальным счетом обыграл «Хетафе» (1:0), подопечные Хави отстают на 3 очка. В случае сегодняшней победы «сине-гранатовые» сравняются с мадридцами по очкам. В предыдущем туре «Барселона» играла на выезде против «Мальорки» и одержала победу со счетом 1:0. Единственный гол на счету Левандовского, который отличился уже 9-й раз в этом сезоне.

    Во вторник каталонцы отправились в Милан, чтобы сыграть с «Интером» в рамках третьего тура Лиги Чемпионов (0:1). Итальянский клуб открыл счет на исходе первой половины, благодаря голу Чалханоглу, который так и остался единственным этом матче. «Сине-гранатовые» потерпели второе поражение подряд в группе и теперь занимают третье место с тремя очками.

    «Сельта»

    «Сельта» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков после 7-ми туров. Подопечные Эдуардо Куде в предыдущем туре принимали «Бетис» и сумели добыть минимальную победу (1:0). Единственный гол на свой счет записал испанский полузащитник Вейга. Эта победа стала для команды из Виго первой за три последних тура. В предыдущих двух матчах «Сельта» на выезде крупно уступила «Атлетико» (1:4) и «Валенсии» (0:3).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне «Барселона» набрала 4 очка в матчах с «Сельтой». Встреча в Виго завершилась результативной ничьей (3-3), а на «Камп Ноу» каталонцы обыграли соперника со счетом 3-1. Всего за пять последних матчей у «Барселоны» две победы, «Сельта» выиграла одну встречу. Еще два матча между командами завершились вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Сельта» с коэффициентом 2.49.

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