«Барселона»
«Барселона» по итогам предыдущего тура возглавила турнирную таблицу Примеры. Каталонцы опередили «Реал» по разнице мячей.
Показатели команды Хави поражают. В 7 турах забито 19 мячей при единственном пропущенном.
Коэффициенты матча Барселона — Сельта
В своем последнем поединке «Барселона» разочаровала. В Лиге чемпионов каталонцы уступили «Интеру» (1:0).
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Причем «Барселона» не столь успешно играет с «Сельтой». Из пяти последних очных встреч победами завершились лишь две.
«Сельта»
Команда из Виго обитает в районе экватора таблицы. На текущий момент «Сельта» оккупировала 11 строчку.
Главным бичом команды является слабая реализация. В 7 матчах забить удалось только 9 мячей.
Зато свой последний поединок «Сельта» выиграла. Дома минимально был переигран «Бетис».
Из 9 командных мячей 5 на счету Яго Аспаса. Лидер атак «Сельты» в свои 35 все еще полезен.
Прогноз и ставка
На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 6.15, а победу «Сельты» — за 11.50.
«Барселона» постарается укрепиться на первой позиции.
«Сельта»
Каталонцы постараются реабилитироваться за неудачу в Лиге чемпионов. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.49.