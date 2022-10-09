«Барселона» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 октября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» по итогам предыдущего тура возглавила турнирную таблицу Примеры. Каталонцы опередили «Реал» по разнице мячей.

Показатели команды Хави поражают. В 7 турах забито 19 мячей при единственном пропущенном.

Коэффициенты матча Барселона — Сельта 1X2Новым игрокам 1.285.6010.50Фрибет$40

В своем последнем поединке «Барселона» разочаровала. В Лиге чемпионов каталонцы уступили «Интеру» (1:0).

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Причем «Барселона» не столь успешно играет с «Сельтой». Из пяти последних очных встреч победами завершились лишь две.

«Сельта»

Команда из Виго обитает в районе экватора таблицы. На текущий момент «Сельта» оккупировала 11 строчку.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 7 матчах забить удалось только 9 мячей.

Зато свой последний поединок «Сельта» выиграла. Дома минимально был переигран «Бетис».

Из 9 командных мячей 5 на счету Яго Аспаса. Лидер атак «Сельты» в свои 35 все еще полезен.

Прогноз и ставка

На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 6.15, а победу «Сельты» — за 11.50.

«Барселона» постарается укрепиться на первой позиции.

«Сельта» слишком зависима от своего лидера атак .

Каталонцы постараются реабилитироваться за неудачу в Лиге чемпионов. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.49.