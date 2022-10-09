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    Где Левандовски, там и голепад!

    «Барселона» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 2.49) на футбол, Примера, 9 октября 2022 года

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    Роберт Левандовски
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 октября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Октября 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Сельта Сельта
  • Виго
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    «Барселона»

    «Барселона» по итогам предыдущего тура возглавила турнирную таблицу Примеры. Каталонцы опередили «Реал» по разнице мячей.

    Показатели команды Хави поражают. В 7 турах забито 19 мячей при единственном пропущенном.

    Коэффициенты матча Барселона — Сельта

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    В своем последнем поединке «Барселона» разочаровала. В Лиге чемпионов каталонцы уступили «Интеру» (1:0).

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    Причем «Барселона» не столь успешно играет с «Сельтой». Из пяти последних очных встреч победами завершились лишь две.

    «Сельта»

    Команда из Виго обитает в районе экватора таблицы. На текущий момент «Сельта» оккупировала 11 строчку.

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 7 матчах забить удалось только 9 мячей.

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    • Зато свой последний поединок «Сельта» выиграла. Дома минимально был переигран «Бетис».

    Из 9 командных мячей 5 на счету Яго Аспаса. Лидер атак «Сельты» в свои 35 все еще полезен.

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 6.15, а победу «Сельты» — за 11.50.

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    «Барселона» постарается укрепиться на первой позиции.

    «Сельта» слишком зависима от своего лидера атак.

    Каталонцы постараются реабилитироваться за неудачу в Лиге чемпионов. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.49.

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    «Барселона» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 09.10.2022. Прогнозы на футбол. Где Левандовски, там и голепад!
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