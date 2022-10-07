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    Быстров рассказал, почему Гогричиани мог избить свою девушку

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал новость о том, что нападающего «Балтики» Гочу Гогричиани обвиняют в избиении девушки.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    Ранее Кристина Куддус, девушка Гогричиани, завила, что игрок дважды избил ее, причинив тяжкие телесные повреждения.

    «Заслужила, может», — сказал Быстров, слова которого приводит «Матч ТВ».

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    • Сообщалось, что Гогричиани подаст в суд на Куддус.

    Куддус — бывшая профессиональная спортсменка, КМС по гандболу, фитнес-эксперт, вице-чемпион в фитнес-бикини.

    Гогричиани провел в текущем сезоне за «Балтику» пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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