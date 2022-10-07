Быстров рассказал, почему Гогричиани мог избить свою девушку

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал новость о том, что нападающего «Балтики»обвиняют в избиении девушки.

Ранее Кристина Куддус, девушка Гогричиани, завила, что игрок дважды избил ее, причинив тяжкие телесные повреждения.

«Заслужила, может», — сказал Быстров, слова которого приводит «Матч ТВ».

Сообщалось, что Гогричиани подаст в суд на Куддус.

Куддус — бывшая профессиональная спортсменка, КМС по гандболу, фитнес-эксперт, вице-чемпион в фитнес-бикини.

Гогричиани провел в текущем сезоне за «Балтику» пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.