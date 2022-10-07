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    «Адана» сыграла вничью с «Газиантепом». Дзюба вышел на поле в конце матча

    Футбол Футбол Турции Суперлига Турции Артём Дзюба Адана Демирспор
    «Газиантеп» на своем поле сыграл против «Аданы Демирспора» в рамках 9-го тура Суперлиги Турции. Финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Счёт в матче был открыт на 60-й минуте: отличился нападающий «Аданы» Бритт Ассомбалонга. Спустя девять минут Лазар Маркович с паса Гюная Гювенча его сравнял. На 78-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Газиантепа» Эртугрул Эрсой.

    На 84-й минуте на поле появился Артём Дзюба, не игравший с 12 сентября. Россиянин пропустил три матча, но в игре с «Газиантепом» но отметиться результативными действиями за отведённое время не сумел.

    Футбол. Турция. Суперлига
    Газишехир — Адана Демирспор 1:1
    Голы: 0:1 Бритт Ассомбалонга (60'), 1:1 Лазар Маркович (69') Газишехир: Гюнай Гювендж, Папи Джилободжи, Ertugrul Ersoy, Алин Тошка, Стелиос Кициу, Фуркан Соялп (Arda Kizildag, 90'), Марко Евтович, Joao Figueiredo (Александр Меркель, 90'), Александру Максим, Анхело Сагаль (Матей Ганоушек, 85'), Томаш Пекхарт (Лазар Маркович, 62') Адана Демирспор: Бритт Ассомбалонга, Генри Оньекуру (Фредрик Гульбрандсен, 84'), Юнес Беланда, Давид Бабаджиде (Юсуф Сари, 86'), Эмре Акбаба (Артём Дзюба, 84'), Badou Ndiaye, Кевин Родригеш, Semih Guler, Samet Akaydin, Йонас Свенссон, Эртач Озбир Предупреждения: Semih Guler (8'), Анхело Сагаль (80'), Папи Джилободжи (90 + 5') Удаление: Ertugrul Ersoy (78')

    «Адана Демирспор» в девяти матчах чемпионата Турции набрала 18 очков и занимает в турнирной таблице промежуточное первое место. «Газиантеп» (12) — девятый.

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