Лопетеги прокомментировал свое увольнение из «Севильи»

прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера «Севильи».

Специалист был освобожден с должности сразу после поражения команды дортмундской «Боруссии» (1:4) в Лиге чемпионов.

«У меня смешанные чувства. Первое, что у меня в голове и на сердце, — это благодарность. Я благодарен моему клубу, городу, болельщикам "Севильи", игрокам, всем, кто работает на благо "Севильи".

У нас было много счастливых моментов. Но вместе с тем мне грустно — жаль покидать клуб, который я люблю и который вне всяких сомнений будет развиваться», — цитирует Лопетеги пресс-служба УЕФА.

После трех туров «Севилья» набрала всего одно очко и занимает третье место в группе G.