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    Лопетеги прокомментировал свое увольнение из «Севильи»

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    Юлен Лопетеги прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера «Севильи».

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    Специалист был освобожден с должности сразу после поражения команды дортмундской «Боруссии» (1:4) в Лиге чемпионов.

    «У меня смешанные чувства. Первое, что у меня в голове и на сердце, — это благодарность. Я благодарен моему клубу, городу, болельщикам "Севильи", игрокам, всем, кто работает на благо "Севильи".

    У нас было много счастливых моментов. Но вместе с тем мне грустно — жаль покидать клуб, который я люблю и который вне всяких сомнений будет развиваться», — цитирует Лопетеги пресс-служба УЕФА.

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