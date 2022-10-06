Тренер «Омонии»: Я не ожидал, что мы забьем «МЮ» два мяча!

Нил Леннон Фото: globallookpress.com
«Сегодня мы не один раз воспользовались своей удачей, продолжая оставаться в игре при качественной работе вратаря и множестве упущенных моментов "Юнайтед". Я не ожидал, что мы забьем им два мяча!
На "Олд Траффорд" будет другая игра, но мы видели их вблизи и знаем, в чем их слабости. Мы отправимся туда и выложимся на все сто.
Да, некоторые игроки будут сожалеть о сегодняшнем результате. Есть вещи, которые мы могли сделать лучше в том, что касается владения мячом.
Пропасть между командами была заметна, но я доволен двумя забитыми мячами», — приводит слова Леннона BBC Sport.