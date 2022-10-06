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    Тренер «Омонии»: Я не ожидал, что мы забьем «МЮ» два мяча!

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    Главный тренер «Омонии» Нил Леннон прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Нил Леннон
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    Нил Леннон

    «Сегодня мы не один раз воспользовались своей удачей, продолжая оставаться в игре при качественной работе вратаря и множестве упущенных моментов "Юнайтед". Я не ожидал, что мы забьем им два мяча!

    На "Олд Траффорд" будет другая игра, но мы видели их вблизи и знаем, в чем их слабости. Мы отправимся туда и выложимся на все сто.

    Да, некоторые игроки будут сожалеть о сегодняшнем результате. Есть вещи, которые мы могли сделать лучше в том, что касается владения мячом.

    Пропасть между командами была заметна, но я доволен двумя забитыми мячами», — приводит слова Леннона BBC Sport.

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