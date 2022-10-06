Тренер «Омонии»: Я не ожидал, что мы забьем «МЮ» два мяча!

Главный тренерпрокомментировал поражение от(2:3) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Сегодня мы не один раз воспользовались своей удачей, продолжая оставаться в игре при качественной работе вратаря и множестве упущенных моментов "Юнайтед". Я не ожидал, что мы забьем им два мяча!

На "Олд Траффорд" будет другая игра, но мы видели их вблизи и знаем, в чем их слабости. Мы отправимся туда и выложимся на все сто.

Да, некоторые игроки будут сожалеть о сегодняшнем результате. Есть вещи, которые мы могли сделать лучше в том, что касается владения мячом.

Пропасть между командами была заметна, но я доволен двумя забитыми мячами», — приводит слова Леннона BBC Sport.