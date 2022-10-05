Юран: «Химки» — явный аутсайдер РПЛ

Бывший главный тренер подмосковных «Химок»поделился мнением о перспективах подмосковного клуба.

«Раньше в РПЛ были явные лидеры, если брать вторые-пятые места. Была определенная группа команд, которая точно по итогам чемпионата была бы наверху таблицы.

Сейчас же не совсем понятно, кто там будет. Да и внизу таблицы есть конкуренция. Нет явных аутсайдеров, кроме "Химок", которые падают с космической скоростью вниз», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

«Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров. После увольнения Юрана подмосковная команда не выиграла ни одного матча.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб не планирует увольнять Спартака Гогниева с поста главного тренера до зимней паузы.