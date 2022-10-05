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    Юран: «Химки» — явный аутсайдер РПЛ

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    Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился мнением о перспективах подмосковного клуба.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Раньше в РПЛ были явные лидеры, если брать вторые-пятые места. Была определенная группа команд, которая точно по итогам чемпионата была бы наверху таблицы.

    Сейчас же не совсем понятно, кто там будет. Да и внизу таблицы есть конкуренция. Нет явных аутсайдеров, кроме "Химок", которые падают с космической скоростью вниз», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

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    • «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров. После увольнения Юрана подмосковная команда не выиграла ни одного матча.

    Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб не планирует увольнять Спартака Гогниева с поста главного тренера до зимней паузы.

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