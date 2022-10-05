Добро пожаловать на «Сантьяго Бернабеу», где встретятся лидеры квартета F. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Реал»

Действующие победители Лиги чемпионов лидируют в своей группе, набрав 6 очков из 6-ти после двух туров. В первом матче нового европейского сезона подопечные Карло Анчелотти играли на выезде против «Селтика». Сломить сопротивление шотландцев «Реал» смог только в втором тайме, когда в течении 20-минут забил три безответных мяча (3:0). Следующий матч «сливочные» проводили дома, где принимали гостей из «Лейпцига». Мадридцы снова долго раскачивались и до 80-й минуты счет так и не был открыт, после чего Вальверде и Асенсио все же вскрыли оборону немецкой команды, забив два мяча (2:0).

В чемпионате Испании «Реал» накануне потерял единоличное лидерство в таблице, разойдясь дома миром с «Осасуной» (1:1). Это была первая потеря очков мадридцами в сезоне и теперь подопечные Карло Анчелотти делят первое место в Ла Лиге с «Барселоной». У обоих коллективов по 19 набранных баллов.

«Шахтер»

«Шахтер» идет вторым в группе F, набрав 4 очка после двух туров. В первом матче «горняки» на выезде разгромили «Лейпциг» (4:1), отправив в отставку главного тренера немецкой команды Доменико Тедеско. Матч второго тура против «Селтика», проходивший в Варшаве, принес «Шахтеру» гораздо больше проблем. Уже на 11-й минуте шотландцы повели в счете за счет автогола полузащитника «Шахтера» Бондаренко, а на исходе первой тридцатиминутки Мудрик восстановил равновесие. В дальнейшем счет так и не изменился и обе команды заработали по одному баллу.

В чемпионате Украины после пяти туров «Шахтер» лидирует, набрав 13 очков. В предыдущем туре подопечные Игоря Йовичевича разгромили «Металлист» (6:1), одержав четвертую победу подряд.

Личные встречи

«Реал» и «Шахтер» уже третий раз подряд вместе попадают в одну группу Лиги чемпионов. В сезоне 2020/2021 оба матча выиграл «Шахтер» (3:2 и 2:0), а на следующий год уже «Реал» был сильнее в обеих встречах (5:0 и 2:1).

Прямая речь

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти:

— Это важный матч для результатов в группе, если мы выиграем, то у нас будет 9 очков. Мы готовы. В воскресенье был не лучший наш день, мы хотим исправить результаты и показать, на что мы способны.

Нам будет противостоять опасный соперник, который отлично начал турнир и уже обыграл «Лейпциг». Мы относимся к «Шахтеру» с максимальным уважением. Куртуа не сможет нам помочь, но вернутся Модрич и Лукас Васкес — сегодня они тренировались с командой. Я не уверен, начнет ли Лука играть с первых минут.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Шахтер» с коэффициентом 2.58.