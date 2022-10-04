Хвича начнет матч с «Аяксом» в стартовом составе «Наполи»

Стали известны стартовые составына матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Аякс»: Пасвеер, Ренсх, Басси, Тимбер, Блинд, Альварес, Тайлор, Кудус, Тадич, Бергейс, Бергвейн.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса, Лосано, Кварацхелия, Распадори.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Аяксу». Коэффициент на его победу — 2.48, на успех «Наполи» — 2.98, на ничью — 3.90. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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