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    Докажет ли «Наполи» свое абсолютное превосходство в группе?

    «Аякс» — «Наполи». Ставки (к. 3.00) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 4 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Наполи»
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    Хвича Кварацхелия
    4 октября в Амстердаме «Аякс» примет «Наполи» на «Йохан Кройфф Арене». Игра 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, группы А, запланирована на 22:00 по мск. «Аякс» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 04 Октября 2022 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 22:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Аякс»

    «Аяксиды» стартовали в турнире с крупной победы над «Рейнджерс» со счетом 4:0. После этого их осадил «Ливерпуль». «Мерсисайдцам» они проиграли 1:2. В итоге, в группе команда занимает 3-е место.

    После Ливерпуля «Аякс» продолжил неуверенные выступления, который стали проявляться уже в чемпионате. Хозяева проиграл АЗ 1:2, а после этого они не смогли победить 13-ю команду лиги «Гоу Эхед Иглс» (1:1).

    Коэффициенты матча Аякс — Наполи

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  • 2.183.803.00Фрибет$40
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    Радует только то, что «Аякс» выиграл 4 из 5 последних домашних матчей и не уступает в родных стенах уже 5 игр подряд.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Последнюю победу столичный коллектив одержал 10 сентября, когда на своем поле разгромил «Херенвен» со счетом 5:0.

    «Наполи»

    «Неаполитанцы», как машина. Ее сейчас не остановить. Хвича Кварацхелия блистает вовсю, разрывая Серию А, где у него 5+1 за 8 игр. Также грузин отметился ассистом в в матче против «Ливерпуля», который команда Лучано Спаллетти выиграла 4:1.

    Во втором туре ЛЧ «Наполи» разобрался с «Рейнджерс», победив 3:0. На данный момент «лазурные» уверенно возглавляют таблицу А и у команды лучшая разница мячей в турнире (+6).

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    • После разгрома «Рейнджерс» «адзурри» выиграли на выезде у «Милана» 2:1. В 8-м туре Серии А «Наполи» победил «Торино» 3:1. Хвича отметился голом.

    Из-за травмы бедра «неаполитанцам» не поможет Виктор Осимен. Пока что гости успешно справляются с его отсутствием на поле.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на статус и результаты «Наполи», фаворитом у букмекеров считается «Аякс» (2.25). Коэффициент 3.00 они дают на победу «неаполитанцев». Ничья оценена цифрой 3.80.

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    «Наполи» сейчас на ходу. У команды 6 побед подряд. Разгром «Ливерпуля» и победа над «Миланом» показывают, что «Аяксу» в этой встрече будет крайне сложно даже несмотря на домашние трибуны.

    Учитывая последние результаты «Аякса», стоит все-таки поставить на победу «Наполи». Очередная победа даст гостям возможность спокойнее смотреть в будущее.

    Также можно заиграть тотал больше 3. «Аякс» и «Наполи» заточены на атаку. На двоих за 2 тура у них 9 голов.

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    «Аякс» — «Наполи»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на футбол. Докажет ли «Наполи» свое абсолютное превосходство в группе?
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