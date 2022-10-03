ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бернарду СилваТрансферный дайджест. 27 сентября — 3 октября
  • 21:00
    • «Крылья Советов» разошлись миром с «Краснодаром»
  • 22:05
    • СКА вырвал волевую победу у ЦСКА в армейском дерби
  • 20:49
    • Игуаин завершит карьеру в конце сезона МЛС
    Все новости спорта

    «Лестер» разгромил «Ноттингем Форест», у Мэддисона дубль и ассист

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Лестер Сити Ноттингем Форест
    В матче 9-го тура чемпионата Англии «Лестер» одержал домашнюю победу над «Ноттингем Форест» со счетом 4:0.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил полузащитник Джеймс Мэддисон, на счету которого также голевая передача.

    Еще по мячу забили Харви Барнс и Патсон Дака

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Ноттингем Форест 4:0
    Голы: 1:0 Джеймс Мэддисон (25'), 2:0 Харви Льюис Барнс (27'), 3:0 Джеймс Мэддисон (35'), 4:0 Патсон Дака (73') Лестер: Дэнни Уорд, Тимоти Кастань, Ваут Фас, Джонни Эванс, Джеймс Джастин, Вильфред Ндиди (Бубакари Сумаре, 46'), Джеймс Мэддисон (Марк Олбрайтон, 85'), Юри Тилеманс (Деннис Прает, 80'), Кирман Дьюсбери-Холл, Харви Льюис Барнс, Джейми Варди (Патсон Дака, 62') Ноттингем Форест: Тайво Авонийи (Эммануэль Деннис, 62'), Джесси Лингард (Орел Мангала, 69'), Морган Гиббз-Уайт, Бреннан Джонсон, Lewis O'Brien (Ryan Yates, 46'), Шейку Куйяте (Ремо Фройлер, 46'), Ренан Лоди, Скотт Маккена, Стив Кук, Неко Уильямс (Серж Орье, 46'), Дин Хендерсон Предупреждения: Неко Уильямс (18'), Шейку Куйяте (33'), Джесси Лингард (64'), Бубакари Сумаре (71'), Джеймс Мэддисон (83'), Стив Кук (90 + 2')

    «Лестер» прервал серию из шести поражений и поднялся на 19-ю строчку в турнирной таблице, набрав 4 очка. «Ноттингем Форест» с 4 очками опускается на 20-ю строчку, уступая «лисам» по дополнительным показателям.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «Лестер» сыграет против «Борнмута» 8 октября, а «лесники» встретятся с «Астон Виллой» 10 октября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левандовский позволит «Барсе» оторваться от «Интера»
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • На «Энфилде» забьют все
  • «Ливерпуль» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Докажет ли «Наполи» свое абсолютное превосходство в группе?
  • «Аякс» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аякс — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.52
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Радукану — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры