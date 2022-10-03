«Лестер» разгромил «Ноттингем Форест», у Мэддисона дубль и ассист

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубль оформил полузащитник Джеймс Мэддисон, на счету которого также голевая передача.
Еще по мячу забили Харви Барнс и Патсон Дака
Футбол. Англия. Премьер-лига
Лестер — Ноттингем Форест 4:0
Голы: 1:0 Джеймс Мэддисон (25'), 2:0 Харви Льюис Барнс (27'), 3:0 Джеймс Мэддисон (35'), 4:0 Патсон Дака (73') Лестер: Дэнни Уорд, Тимоти Кастань, Ваут Фас, Джонни Эванс, Джеймс Джастин, Вильфред Ндиди (Бубакари Сумаре, 46'), Джеймс Мэддисон (Марк Олбрайтон, 85'), Юри Тилеманс (Деннис Прает, 80'), Кирман Дьюсбери-Холл, Харви Льюис Барнс, Джейми Варди (Патсон Дака, 62') Ноттингем Форест: Тайво Авонийи (Эммануэль Деннис, 62'), Джесси Лингард (Орел Мангала, 69'), Морган Гиббз-Уайт, Бреннан Джонсон, Lewis O'Brien (Ryan Yates, 46'), Шейку Куйяте (Ремо Фройлер, 46'), Ренан Лоди, Скотт Маккена, Стив Кук, Неко Уильямс (Серж Орье, 46'), Дин Хендерсон Предупреждения: Неко Уильямс (18'), Шейку Куйяте (33'), Джесси Лингард (64'), Бубакари Сумаре (71'), Джеймс Мэддисон (83'), Стив Кук (90 + 2')
«Лестер» прервал серию из шести поражений и поднялся на 19-ю строчку в турнирной таблице, набрав 4 очка. «Ноттингем Форест» с 4 очками опускается на 20-ю строчку, уступая «лисам» по дополнительным показателям.
В следующем туре «Лестер» сыграет против «Борнмута» 8 октября, а «лесники» встретятся с «Астон Виллой» 10 октября.