«Зенит» — «Ростов»: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 14-й минуте, когда питерцы совершили перехват и провели быструю атаку. Клаудиньо с фланга сделал пас в штрафную, Малком на замахах раскидал защитников и аккуратно пробил мимо Песьякова.
На 47-й минуте гости отыгрались. Щетинин сделал пас на правый край, Сильянов забежал и прострелил в штрафную «Зенита» — Николай Комличенко опередил Ловрена и вколотил мяч под перекладину.
На 65-й минуте Караваев сделал длинный заброс к ростовской штрафной. Вендел подобрал отскок, сыграл в стенку с Сергеевым, выскочил на ворота и аккуратно пробил в дальний угол.
А на 77-й минуте Малком рванул в свободную зону и классной передачей разрезал оборону «Ростова». Кузяев выскочил один на один и пробил в дальний угол — мяч от рук Песьякова влетел в дальний угол.
«Зенит» одержал девятую победу в сезоне и упрочил лидерство в чемпионате, набрав 29 очков. «Ростов» потерпел первое поражение в сезоне и идет на третьем месте (22 очка).
В следующем туре «Зенит» 8 октября на выезде сыграет против «Факела». «Ростов» на следующий день примет на своем поле «Краснодар».