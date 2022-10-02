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    Гол и ассист Малкома помогли «Зениту» обыграть «Ростов»

    «Зенит» — «Ростов»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу над «Ростовом» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 14-й минуте, когда питерцы совершили перехват и провели быструю атаку. Клаудиньо с фланга сделал пас в штрафную, Малком на замахах раскидал защитников и аккуратно пробил мимо Песьякова.

    На 47-й минуте гости отыгрались. Щетинин сделал пас на правый край, Сильянов забежал и прострелил в штрафную «Зенита» — Николай Комличенко опередил Ловрена и вколотил мяч под перекладину.

    На 65-й минуте Караваев сделал длинный заброс к ростовской штрафной. Вендел подобрал отскок, сыграл в стенку с Сергеевым, выскочил на ворота и аккуратно пробил в дальний угол.

    А на 77-й минуте Малком рванул в свободную зону и классной передачей разрезал оборону «Ростова». Кузяев выскочил один на один и пробил в дальний угол — мяч от рук Песьякова влетел в дальний угол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Ростов 3:1
    Голы: 1:0 Малком (14'), 1:1 Komlichenko N. (47'), 2:1 Вендел (65'), 3:1 Kuzyayev D. (77') Зенит: Barrios W. (Sutormin A., 89'), Cassierra M. (Sergeev I., 46'), Клаудиньо (Gustavo Mantuan, 73'), Karavaev V., Kerzhakov M., Lovren D., Малком, Mostovoy A. (Kuzyayev D., 64'), Родриго, Santos D., Вендел (Erokhin A., 89') Ростов: Bayramyan K. (Mironov A., 60'), Chernov E., Glebov D., Komlichenko N. (Golenkov E., 85'), Melekhin V., Osipenko M., Pesjakov S., Poloz D. (Ntumba A., 84'), Shchetinin K. (Tugarev R., 73'), Silyanov A. (Terentjev D., 85'), Utkin D. Предупреждение: Barrios W. (50')

    «Зенит» одержал девятую победу в сезоне и упрочил лидерство в чемпионате, набрав 29 очков. «Ростов» потерпел первое поражение в сезоне и идет на третьем месте (22 очка).

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Зенит» 8 октября на выезде сыграет против «Факела». «Ростов» на следующий день примет на своем поле «Краснодар».

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