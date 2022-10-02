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    Зиньковский и Николсон выйдут в старте «Спартака» против «Пари НН»

    «Пари НН» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Пари НН» на матч 11-го тура РПЛ.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Пари Нижний Новгород»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Масоэро, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Сулейманов, Милсон.

    Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Пенчиков, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Жигулев, Шарипов, Шильцов, Севикян, Кротов, Янсане.

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Мевля, Джикия, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Пруцев, Промес, Зиньковский, Николсон.

    Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Литвинов, Рассказов, Классен, Рыбус, Маслов, Мелешин, Игнатов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 1.98, на успех «Пари НН» — 3.59, на ничью — 3.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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