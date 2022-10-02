«Пари НН» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 11-го тура РПЛ.

«Пари Нижний Новгород»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Масоэро, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Сулейманов, Милсон.

Запасные: Нигматуллин, Анисимов, Пенчиков, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Жигулев, Шарипов, Шильцов, Севикян, Кротов, Янсане.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Мевля, Джикия, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Пруцев, Промес, Зиньковский, Николсон.

Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Литвинов, Рассказов, Классен, Рыбус, Маслов, Мелешин, Игнатов.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 1.98, на успех «Пари НН» — 3.59, на ничью — 3.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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