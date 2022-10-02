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    «Спартак» выиграет у «Нижнего Новгорода»?

    «Нижний Новгород» — «Спартак». Ставки (к. 1.71) и прогноз на футбол, РПЛ, 2 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Спартак»
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    Александр Соболев
    В матче 11-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» примет «Спартак». Встреча назначена на 2 октября. Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск. «Нижний Новгород» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Октября 2022 года
    Пари НН
  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
    •

    «Нижний Новгород»

    Перед международной паузой «горожане» проиграли дважды. В чемпионате России команда уступила «Оренбургу» 0:2, а после этого потерпела поражение в Кубке страны от« Краснодара» с тем же счетом.

    Положение в РПЛ у хозяев такое: 12 набранных баллов в 10 играх и 10-е место в турнирной таблице. Разница голов у них отрицательная — 16 забитых и 18 пропущенных.

    Коэффициенты матча Пари НН — Спартак

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    Последняя победа была 10 сентября над «Ахматом» в Грозном. Поединок закончился со счетом 3:1.

    Все прогнозы на РПЛ

    На своем поле «Нижний Новгород» провел 5 матчей в этом сезоне и только один из них закончился победой.

    «Спартак»

    Что касается гостей, то у них сейчас удачная полоса, в рамках которой они набрали 3 победы подряд, две из которых в Кубке России.

    Подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Факел» 3:0 и с тем же результатом обыграли «Зенит» на своем поле. Между матчами Кубка «Спартак» победил «Локомотив» в РПЛ со счетом 1:0.

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    • «Красно-белые» имеют один из лучших выездных результатов в РПЛ — 3 победы, ничья и 2 поражения. Это дает 10 очков. У «Зенита» больше на один пункт.

    В турнирной таблице чемпионата «Спартак» занимает 5-е место. После 10 туров у него 19 набранных очков. Сейчас клуб достает прямиком до второй строчки.

    Прогноз и ставка

    Ставки на этот матч принимаются с котировками 4.90 на «Нижний Новгород» и 1.71 на «Спартак». На ничью букмекеры дают возможность поставить с коэффициентом 4.00.

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    «Спартак» одержал пару важных побед. Особенно яркой выдалась последняя над «Зенитом». Это должно придать команде Абаскаля больше уверенности.

    На кону возможное попадание в топ-3 и судя по последним результатам, «Спартак» готов воспользоваться шансом. Гости должны победить, они в хорошей форме.

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    «Нижний Новгород» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 02.10.2022. Прогнозы на футбол. «Спартак» выиграет у «Нижнего Новгорода»?
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