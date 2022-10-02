В матче 11-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» примет «Спартак». Встреча назначена на 2 октября. Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск. «Нижний Новгород» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нижний Новгород»

Перед международной паузой «горожане» проиграли дважды. В чемпионате России команда уступила «Оренбургу» 0:2, а после этого потерпела поражение в Кубке страны от« Краснодара» с тем же счетом.

Положение в РПЛ у хозяев такое: 12 набранных баллов в 10 играх и 10-е место в турнирной таблице. Разница голов у них отрицательная — 16 забитых и 18 пропущенных.

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Последняя победа была 10 сентября над «Ахматом» в Грозном. Поединок закончился со счетом 3:1.

Все прогнозы на РПЛ

На своем поле «Нижний Новгород» провел 5 матчей в этом сезоне и только один из них закончился победой.

«Спартак»

Что касается гостей, то у них сейчас удачная полоса, в рамках которой они набрали 3 победы подряд, две из которых в Кубке России.

Подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Факел» 3:0 и с тем же результатом обыграли «Зенит» на своем поле. Между матчами Кубка «Спартак» победил «Локомотив» в РПЛ со счетом 1:0.

«Красно-белые» имеют один из лучших выездных результатов в РПЛ — 3 победы, ничья и 2 поражения. Это дает 10 очков. У «Зенита» больше на один пункт.

В турнирной таблице чемпионата «Спартак» занимает 5-е место. После 10 туров у него 19 набранных очков. Сейчас клуб достает прямиком до второй строчки.

Прогноз и ставка

Ставки на этот матч принимаются с котировками 4.90 на «Нижний Новгород» и 1.71 на «Спартак». На ничью букмекеры дают возможность поставить с коэффициентом 4.00.

«Спартак» одержал пару важных побед. Особенно яркой выдалась последняя над «Зенитом». Это должно придать команде Абаскаля больше уверенности.

На кону возможное попадание в топ-3 и судя по последним результатам, «Спартак» готов воспользоваться шансом. Гости должны победить, они в хорошей форме.