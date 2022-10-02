«Лидс» разошелся миром с «Астон Виллой»

На 49-й минуте хозяева остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Луис Синистерра.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Лидс — Астон Вилла 0:0
Лидс: Иллан Меслье, Расмус Кристенсен (Люк Эйлинг, 68'), Робин Кох, Лиам Купер, Паскаль Стрёйк, Тайлер Адамс, Марк Рока (Хуниор Фирпо, 58'), Джек Харрисон (Крисенсио Саммервилл, 79'), Бренден Ааронсон (Матеуш Клих, 79'), Луис Синистерра, Родриго Морено (Патрик Бэмфорд, 68') Астон Вилла: Филиппе Коутиньо, Олли Уоткинс, Леон Бэйли (Эмилиано Буэндия, 64'), Джон МакГинн, Дуглас Луис, Джейкоб Рэмси (Дэнни Ингс, 83'), Людвиг Аугустинсон (Ян Беднарек, 45'), Тайрон Мингс, Эзри Конса, Эшли Янг, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Людвиг Аугустинсон (6'), Луис Синистерра (26'), Марк Рока (35'), Родриго Морено (39'), Луис Синистерра (48'), Леон Бэйли (64'), Робин Кох (83')
«Лидс» набирает 9 очков в АПЛ и занимает промежуточное 12-е место в турнирной таблице. «Астон Вилла» располагается на 14-м месте с 8 очками.
В следующем туре «павлины» сыграют против «Кристал Пэлас» 9 октября, а «Астон Вилла» встретится с «Ноттингем Форест» на день позже.