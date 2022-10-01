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    Источник: Циннбауэра не уволят из «Локо» после поражения от «Урала»

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    Главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра не уволят после поражения от «Урала», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Йозеф Циннбауэр
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    Йозеф Циннбауэр

    В субботу, 1 октября, железнодорожники в матче 11-го тура РПЛ уступили «Уралу» со счетом 2:4. «Локо» занимает 12-е место с девятью очками.

    Циннбауэр пришел в «Локомотив» 30 июня, но ключевая роль в подготовке команды была у Марвина Комппера, у которого не было необходимой лицензии.

    В начале сентября Комппер покинул тренерский штаб «Локомотива» в связи с неудовлетворительными результатами команды. Все решения по подготовке и определению состава перешли к Циннбауэру.

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