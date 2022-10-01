Гончаренко: Победа над «Локо» заслуженная. Конечно, игра поменялась после удаления

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» (4:2) в матче 11-го тура РПЛ.

«Хочется поздравить команду, которая хорошо работает. Победа заслуженная. Конечно, игра поменялась после удаления.

После того, как мы повели 1:0, а у "Локомотива" было удаление, мы правильно действовали в атаке, растягивали фланги.

Моментами терялись перед воротами соперника, потому что у нас было много времени для принятия решения.

В концовке немножко расслабились. Действия на фланге привели к двум пропущенным голам.

Провалился план на второй тайм? Мы ничего не собирались менять в начале второго тайма. Просто решили небольшие поправки преподнести в игру, основываясь на игре "Локомотива".

Что я сделал с Каштановым? Ничего не делали. У Каштанова много недостатков и ошибок, его можно критиковать», — передает слова Гончаренко «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 12-е место в РПЛ (9 очков). «Урал» набрал 7 очков, но остается на 15-й строчке.