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    Гончаренко: Победа над «Локо» заслуженная. Конечно, игра поменялась после удаления

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» (4:2) в матче 11-го тура РПЛ.

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    «Хочется поздравить команду, которая хорошо работает. Победа заслуженная. Конечно, игра поменялась после удаления.

    После того, как мы повели 1:0, а у "Локомотива" было удаление, мы правильно действовали в атаке, растягивали фланги.

    Моментами терялись перед воротами соперника, потому что у нас было много времени для принятия решения.

    В концовке немножко расслабились. Действия на фланге привели к двум пропущенным голам.

    Провалился план на второй тайм? Мы ничего не собирались менять в начале второго тайма. Просто решили небольшие поправки преподнести в игру, основываясь на игре "Локомотива".

    Что я сделал с Каштановым? Ничего не делали. У Каштанова много недостатков и ошибок, его можно критиковать», — передает слова Гончаренко «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 12-е место в РПЛ (9 очков). «Урал» набрал 7 очков, но остается на 15-й строчке.

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