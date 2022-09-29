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    Агаларов: Знаю, что болельщики ждут от меня, что я начну забивать

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    Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов высказался о своей низкой результативности в текущем сезоне.

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    «Работаю над этим на тренировках. Знаю, что болельщики ждут от меня, что я начну забивать. Уверен, дай бог в скором времени это случится.

    Да, я был готов провести на поле 90 минут против "Ростова". Могу сказать, что адаптационный период давно прошел. Я адаптировался к ребятам по команде.

    Понятно, что все новое, но, думаю, этот этап у меня уже пройден. Поэтому в физическом состоянии я неплохом, поэтому мог бы сыграть и 90 минут», — заявил Агаларов в интервью «Матч ТВ».

    Агаларов является лучшим бомбардиром российской Премьер-Лиги сезона-2021/22.

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