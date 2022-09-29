Агаларов: Знаю, что болельщики ждут от меня, что я начну забивать

Нападающий грозненскоговысказался о своей низкой результативности в текущем сезоне.

«Работаю над этим на тренировках. Знаю, что болельщики ждут от меня, что я начну забивать. Уверен, дай бог в скором времени это случится.

Да, я был готов провести на поле 90 минут против "Ростова". Могу сказать, что адаптационный период давно прошел. Я адаптировался к ребятам по команде.

Понятно, что все новое, но, думаю, этот этап у меня уже пройден. Поэтому в физическом состоянии я неплохом, поэтому мог бы сыграть и 90 минут», — заявил Агаларов в интервью «Матч ТВ».

Агаларов является лучшим бомбардиром российской Премьер-Лиги сезона-2021/22.