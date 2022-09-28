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    Ковач об отстранении сборной России: Надеюсь, этот кошмар скоро закончится

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2024 УЕФА
    Бывший футболист «Спартака» и сборной Чехии Радослав Ковач высказался об отстранении сборной России от участия в жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

    Радослав Ковач
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    Радослав Ковач

    «Для каждого российского футболиста это тяжелый удар. Каждому игроку сейчас безумно тяжело. Жаль, что они ничего не могут сделать.

    Я знаю большое количество русских игроков, которые являются не только хорошими футболистами, но и отличными людьми.

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    • Зачем их отстранять? Какое отношение они имеют к происходящему? Обычные спортсмены не могут из-за политики выступать на международной арене и играть против сильнейших.

    Надо слушать именно их, а не политиков. Мне больно на это смотреть. Никто этого не заслуживает, особенно спортсмены.

    Надеюсь, скоро этот кошмар для российского футбола и спорта закончится», — приводит слова Ковача Sport24.

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