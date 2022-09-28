«Барселона» нацелилась на игрока «Ман Сити» Гюндогана

«Барселона» заинтересована в полузащитнике «Манчестер Сити» сообщает журналист Фабрицио Романо.

Руководство каталонского клуба попытается пригласить немца следующим летом, когда у него истекает срок контракта с «горожанами».

Другой полузащитник «горожан» Бернарду Силва по-прежнему остается главной целью «Барселоны» на следующий сезон. Каталонцы пытались подписать португальского футболиста этим летом, однако осуществить трансфер не удалось.

Гюндоган является запасным вариантом для «Барселоны». Немецкий полузащитник отлично впишется в систему Хави. 31-летний полузащитник еще не принял решение о своем будущем, но Гвардиола хочет сохранить игрока.

Илкай Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 за 27 миллионов из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне в составе «Сити» он принял участие в 10-ти матчах во всех соревнованиях, забив 2 гола и отдав одну голевую передачу.