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    «Барселона» нацелилась на игрока «Ман Сити» Гюндогана

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    «Барселона» заинтересована в полузащитнике «Манчестер Сити» Илкае Гюндогане, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    Руководство каталонского клуба попытается пригласить немца следующим летом, когда у него истекает срок контракта с «горожанами».

    Другой полузащитник «горожан» Бернарду Силва по-прежнему остается главной целью «Барселоны» на следующий сезон. Каталонцы пытались подписать португальского футболиста этим летом, однако осуществить трансфер не удалось.

    Гюндоган является запасным вариантом для «Барселоны». Немецкий полузащитник отлично впишется в систему Хави. 31-летний полузащитник еще не принял решение о своем будущем, но Гвардиола хочет сохранить игрока.

    Илкай Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 за 27 миллионов из дортмундской «Боруссии». В текущем сезоне в составе «Сити» он принял участие в 10-ти матчах во всех соревнованиях, забив 2 гола и отдав одну голевую передачу.

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