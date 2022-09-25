Фофана: Я был близок к завершению карьеры дважды

23-летний полузащитник «Монако» и сборной Франциипризнался, что несколько раз задумывался о завершении профессиональной карьеры.

«Я был близок к завершению карьеры дважды. В первый раз я подумал: "Я не провёл год в сборной U17, я во второй команде, всё кончено". Но это не было чувством смирения. Пришлось искать другие варианты. Когда ты завершаешь обучение в школе, ты уже должен знать, чем хочешь заниматься в жизни.

Второй раз эта мысль посетила меня через полгода. Я подумал, что с меня хватит. тренер команды U19 как-то подошёл и сказал мне: "Последний сезон. Если мы не добьёмся повышения в классе, я не стану тебя держать". Теперь я играю в своё удовольствие», — приводит слова полузащитника L'Équipe.

Сегодня, 25 сентября, французская сборная проведёт встречу с командой Дании в Лиге Наций.