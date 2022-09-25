Победа над Бельгией вывела Нидерланды в плей-офф Лиги наций, Уэльс вылетел в Лигу В

одержала домашнюю победу над(1:0) в матче 6-го тура группы А4 Лиги наций УЕФА.

Единственный мяч был забит на 73-й минуте. Гакпо навесил с углового на левом фланге, Бергвейн плотно играл с Куртуа, отвлекая его на себя и не давая нормально выйти из ворот, и Вирджил ван Дейк, легко оторвавшись от Дебаста, в прыжке затылком отправил мяч в пустой угол.

Футбол. Лига наций УЕФА. A4 Нидерланды — Бельгия 1:0 Гол: 1:0 Вирджил ван Дейк (73') Нидерланды: Ремко Пасвер, Юрриен Тимбер (Стефан де Врей, 66'), Вирджил ван Дейк, Натан Аке (Тирелл Маласиа, 46'), Дензел Дюмфрис, Мартен де Рон, Стивен Бергёйс (Коди Матес Гакпо, 31'), Дейли Блинд, Дави Классен (Райан Гравенберх, 90'), Винсент Янссен (Kenneth Taylor, 46'), Стивен Бергвейн Бельгия: Миши Батшуайи (Шарль Де Кетеларе, 46'), Эден Азар (Леандро Троссард, 64'), Кевин Де Брёйне, Тимоти Кастань (Доди Лукебакио, 83'), Аксель Витсель, Amadou Mvom Onana (Юри Тилеманс, 75'), Тома Мёнье (Янник Карраско, 46'), Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд, Zeno Debast, Тибо Куртуа Предупреждения: Тимоти Кастань (6'), Дензел Дюмфрис (78'), Янник Карраско (83'), Kenneth Taylor (84')

В другом матче группы сборная Уэльса потерпела домашнее поражение от команды Польши — 0:1.

Гол был забит на 57-й минуте. С левого фланга прошёл прострел на Левандовского к радиусу штрафной, капитан поляков мастерски выполнил мягкий пас в касание на левый край штрафной площади, куда ворвался Кароль Свидерский и сумел пробить Хеннеси.