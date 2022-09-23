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    В сборной Франции Меньяна заменит вратарь «Ренна» Манданда

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    Вратарь «Ренна» Стив Манданда заменит травмированного Майка Меньяна в сборной Франции, сообщает GFFN.

    Стив Манданда
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    Стив Манданда

    По информации источника, 37-летний Манданда выйдет в составе команды на матч Лиги наций против Дании.

    Меньян получил травму в матче со сборной Австрии (2:0). Голкипер может пропустить до трех недель.

    Ранее сборная Франции лишилась Карима Бензема, Поля Погба, Нголо Канте, Кингсли Комана, Преснеля Кимпембе, Ибраима Конате, Люка Эрнандеза, Уго Льориса, Адриена Рабьо, Бубакара Камара, Тео Эрнандеза, Люки Диня.

    Матч 6-го тура группового турнира Лиги наций Франция — Дания пройдет 25 сентября в 21.45 по московскому времени.

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