В сборной Франции Меньяна заменит вратарь «Ренна» Манданда

Вратарь «Ренна»заменит травмированногов сборной Франции, сообщает GFFN

По информации источника, 37-летний Манданда выйдет в составе команды на матч Лиги наций против Дании.

Меньян получил травму в матче со сборной Австрии (2:0). Голкипер может пропустить до трех недель.

Ранее сборная Франции лишилась Карима Бензема, Поля Погба, Нголо Канте, Кингсли Комана, Преснеля Кимпембе, Ибраима Конате, Люка Эрнандеза, Уго Льориса, Адриена Рабьо, Бубакара Камара, Тео Эрнандеза, Люки Диня.

Матч 6-го тура группового турнира Лиги наций Франция — Дания пройдет 25 сентября в 21.45 по московскому времени.