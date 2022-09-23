Лукас Эрнандес может продлить контракт с «Баварией»

Лукас Эрнандес Фото: globallookpress.com
Действующее соглашение защитника сборной Франции с командой из Мюнхена рассчитано до 2024 года.
Напомним, «Баварии» заплатила за Эрнандеса 80 миллионов евро, когда купила защитника в 2019 году у «Атлетико». Француз до сих пор является самым дорогим трансфером в истории мюнхенцев.
В нынешнем сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
«Бавария» набрала 12 очков и идет на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии.