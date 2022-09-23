ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарСыны отечества. Шесть игроков, которые лучше играют за сборную, чем за клуб
  • 19:35
    • Лукас Эрнандес может продлить контракт с «Баварией»
  • 19:21
    • Антуан Гризманн стал трансферной целью «Ювентуса»
  • 17:15
    • Эриксен признан лучшим игроком «МЮ» в сентябре
  • 17:04
    • Президент «ПСЖ»: Суперлиги нет и никогда не будет
  • 14:54
    • Стало известно, кто обслужит матч Киргизия — Россия
    Все новости спорта

    Лукас Эрнандес может продлить контракт с «Баварией»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Футбол Германии Бундеслига Бавария Трансферы
    26-летний защитник Лукас Эрнандес не покинет мюнхенский коллектив, «Бавария» уже начала переговоры с игроком по продлению контракта, сообщает журналист Николо Скира у себя в «Твиттере».

    Лукас Эрнандес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лукас Эрнандес

    Действующее соглашение защитника сборной Франции с командой из Мюнхена рассчитано до 2024 года.

    Напомним, «Баварии» заплатила за Эрнандеса 80 миллионов евро, когда купила защитника в 2019 году у «Атлетико». Француз до сих пор является самым дорогим трансфером в истории мюнхенцев.

    В нынешнем сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

    «Бавария» набрала 12 очков и идет на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Италия вышвырнет Англию из элиты Лиги наций?
  • Италия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • Немцы в результативном матче одолеют венгров
  • Германия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Федерер выиграет последний матч в карьере?
  • Федерер/Надаль — Сок/Тиафо. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.38
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.68
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Федерер/Надаль — Сок/Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Армения — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Мария — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры