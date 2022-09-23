Кварацхелия: Думал, что много времени трачу на тренировки. В «Наполи», понял, что это не так

Полузащитник «Наполи»рассказал о тренировках и работе с главным тренером Лучано Спаллетти.

«Не все игроки были в команде, когда я приехал. Поэтому сперва я общался с Марио Руем. Не все владеют английским, но он объяснил мне, как нужно себя вести и что делать на тренировках. Я пытаюсь учить итальянский, использую свободное время, чтобы посещать уроки.

Спаллетти сказал, что я хорошо действую, когда оказываюсь один в один. Но он говорит, что я должен стать лучше в работе на команду. Я делаю всё, что говорит тренер.

Я всегда думал, что много времени трачу на тренировки. Но когда я прибыл в "Наполи", понял, что это не так. Здесь нужно повышать уровень», — цитирует Кварацхелию Football Italia.