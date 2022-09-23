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    Колыванов: Вообще нет никакого интереса к матчу Киргизия — Россия. Лучше бы сборная между собой сыграла

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов признался, что у него вообще не вызывает никакого интереса предстоящий товарищеский матч национальной команды с Киргизией.

    Игорь Колыванов
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    Игорь Колыванов

    «Честно говоря, на этот раз, увы, у меня вообще никакого интереса к предстоящему матчу нет. Ну, не тот соперник, к сожалению! Лучше бы даже они между собой сыграли. Поделились бы на два состава — и то интереснее было бы смотреть. Так что такие дела.

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    • Но, конечно, сборная должна как-то собираться. И новых игроков для команды, само собой, главный тренер посмотреть хочет. Но мы не знаем, когда закончится наше отстранение. Никто этого не знает. Может быть, на следующий год нас вернут, а, может быть, нет. Поэтому даже не знаю, что сказать.

    Какого результата ожидаю? Ну, думаю, что трешечку-то мы забить должны. А так, в принципе, я даже не задумывался», — приводит слова Колыванова Rusfootball.info.

    Товарищеский матч Киргизия — Россия пройдет 24 сентября в Бишкеке. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина в 2022 году.

    Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023.

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